Conferenza stampa Sarri: «Il divario c'è e si è visto in maniera palese. Futuro? Può anche chiudersi il ciclo, ma...»

Conferenza stampa Sarri, le parole del tecnico biancoceleste nel post gara dopo la sfida giocata contro il Bayern Monaco

Cosi Maurizio Sarri nella conferenza stampa post Bayern Monaco-Lazio.

RAMMARICO – «Il divario tecnico c’è e si è visto in maniera palese a tratti. Rimane il rammarico del gol al 47′ che ci ha tolto le speranze. Mi dispiace per com’è avvenuto, perché c’era un angolo a nostro favore. Nei 180′ il rammarico sono gli ultimi 10′ della partita d’andata, potevamo portarla a casa con risultato più ampio».

ERRORE IMMOBILE – «Lui ha avuto quell’opportunità, poi altre occasioni pericolose non ne abbiamo avute. Nel primo tempo siamo arrivati sei o sette volte al limite dell’area, ma non abbiamo tirato. Il primo tempo è stato di livello, quando sono arrivato negli spogliatoio a fine primo tempo mi sono reso conto della mazzata che è stato il secondo. Alla fine è passata la squadra più forte».

TORNARE IN EUROPA – «Mentre in Champions il potenziale ci consentiva questo, in campionato ci permetteva di poter fare qualcosa di più. Ora dobbiamo solamente unire le forze per risalire».

CAMBIA IL FUTURO – «Questa è una domanda che dovete fare alla società. Ho un contratto anche per il prossimo anno, poi che il ciclo si possa concludere può essere. Non siamo una squadra giovane, qualcosa verrà fatto».