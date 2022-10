Sarri su Luis Alberto: «Ecco che cos'ha avuto. E domani...»

Sarri, nella conferenza stampa della vigilia di Lazio-Midtjylland, ha parlato anche della condizioni di Luis Alberto

«Gli faceva male un’anca, non ha avuto mica un ictus. Ieri ha fatto tutto, non era indicativo come allenamento. Vediamo oggi l’acciacco, non è di grave entità, ma solo un acciacco che gli ha impedito di allenarsi bene».