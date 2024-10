Conferenza stampa Rovella: «SPERO di giocare più anni possibili alla Lazio. Infortuni? Ecco COME mi sento». Le parole del centrocampista

Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita di Lazio-Empoli, Nicolò Rovella ha parlato così della vittoria dei biancocelesti:

PAROLE – «Ogni volta che giochiamo dobbiamo pensare di vincere, lo stiamo dimostrando e dobbiamo continuare. Se il ruolo mi valorizza? Io credo che sono stati i problemi fisici dell’anno scorso, per la pubalgia, a crearmi problemi. Io mi sento molto meglio. Mancavo un po’ nella verticalizzazioni, ma dipendeva anche dall’avversario e dalle richieste del tecnico che quest’anno sono diverse. La stanchezza? Vuol dire che corriamo più degli altri. Mi sento un tifoso della Lazio, non sono nato laziale, ma sono felice di esserlo diventato, è un trasporto incredibile, spero di giocare più anni possibili qua. Quanto posso crescere? Secondo me tantissimo, sto lavorando anche con i fisioterapisti anche per il problema dello scorso anno.

Nazionale? Io non vedo l’ora di giocare con la Lazio, poi chi fa le convocazioni è giusto che valuti, ho grande rispetto per mister Spalletti».