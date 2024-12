Conferenza stampa Pecchia: «La Lazio è ad un altissimo livello di qualità, bisogna fare i complimenti a Baroni»

Conferenza Stampa Pecchia, le parole del tecnico dei ducali in vista della prossima partita del Parma contro la Lazio

Conferenza stampa Pecchia, il tecnico dei ducali ha parlato ai giornalisti in vista della sfida Parma Lazio: di seguito le sue parole.

LAZIO – «La traiettoria della Lazio è veramente di altissimo livello di qualità, di fronte ad uno stra-potere che sta dimostrando in questo periodo noi dobbiamo fare qualcosa di straordinario, serve qualcosa in più rispetto a quanto fatto contro l’Atalanta. Loro sono una squadra di palleggio, verticale, bisogna fare i complimenti alla Lazio e a Baroni, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. In queste partite bisogna sì correre come successo tante volte, ma bisogna soprattutto fare la cosa giusta al momento giusto con la personalità giusta. Stadio pieno? Non la chiamerei responsabilità, è uno stimolo in più. Sicuramente ci sarà grande entusiasmo da parte loro, considerando cosa rappresenta il Tardini per la Lazio, ma anche da parte nostra deve esserci il giusto entusiasmo. Un ambiente stimolante, non una responsabilità in più».

BARONI – «Sicuramente l’esperienza, ogni mese di lavoro sul campo e ogni partita è uno spunto e un miglioramento. Baroni è arrivato in una top con grande merito dopo un lungo percorso e sta dimostrando il suo valore».

CONDIZIONI PARMA – «Abbiamo recuperato Valenti e Hernani. Un segnale positivo. Come dicevo nel post gara con l’Atalanta, nel primo tempo abbiamo commesso errori e subito la loro forza. Dobbiamo giocare per i tre punti, hanno lo stesso peso contro ogni avversario. Domani ci sarà un bell’ambiente, c’è voglia di affrontare questa partita, ci deve stimolare a fare qualcosa di più».

CANCELLIERI – «Essere il giocatore con più dribbling in Serie A è un bel dato, ma il più bello è quello contro l’Atalanta, quando ti mette davanti al portiere un dribbling diventa determinante. Matteo deve continuare con questo approccio, questa attitudine e questa voglia di mettersi a disposizione della squadra, ha qualità per giocate di spessore. Quando sta bene ha giocato, per me può ricoprire tutti e quattro i ruoli come lo ha fatto. Dipende dalle partite, dal momento e dal mosaico in mezzo al campo, a Venezia ha iniziato punta poi si è espresso al meglio a destra, domenica ha iniziato a destra poi ha espresso il meglio al centro. L’importante è esser dentro la partita, poi troverà il suo percorso. Se ci ha detto qualcosa sulla Lazio? Non deve dire nulla, deve affrontare questa partita come le altre, questo è il messaggio».