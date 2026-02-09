Conferenza stampa Patric: «Sto bene, mi alleno da tre giorni. Ora per noi la Coppa Italia diventa fondamentale!»

Conferenza stampa Patric: difensore della Lazio interviene dopo la partita dello Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti

Patric, difensore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 24a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Juventus. Le sue parole:

COME STA – «Sono 3 giorni che mi sto allenando, mi mancherà qualcosa perché son stato fermo. Ma ci volevo essere a tutti i costi per queste due partite».

RAMMARICO PER COME E’ ANDATA LA STAGIONE – «Ormai quello che abbiamo è quello che abbiamo conquistato sul campo. L’amarezza c’è oggi ma dobbiamo ripartire dalla convinzione vista oggi, dalle certezze. Dobbiamo essere fieri di indossare questa maglia».

SQUADRA NUOVA DOPO IL MERCATO – «Si sta prendendo quello che vuole il mister. Serve tempo per vedere il suo gioco ma siamo sulla strada giusta».

CHE ANNO E’ STATO – «Dopo l’operazione potevano starci altri infortuni… È stato un anno difficile, non posso negarlo. Sono uscito nel momento in cui avevo scalato le gerarchie. L’ho presa sul personale, ma sono cose che non dipendono da noi. Ho superato le avversità per stare meglio possibile».

COPPA ITALIA – «Inutile nascondere l’importanza che ha per noi questa competizione. Per noi diventa fondamentale, per la nostra stagione. Da domani ci penseremo e le sensazioni positive di stasera aiutano».

