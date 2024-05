Conferenza stampa Palladino: le parole post Monza Lazio

Conferenza stampa Palladino, le parole del tecnico brianzolo nel post gara dopo la sfida giocata contro la Lazio

Così Raffaele Palladino nella conferenza stampa post Monza-Lazio. Le parole riportate da Tuttomonza.it.

LE PAROLE – «Sono contento che i tifosi si siano divertiti in questa partita. Abbiamo fatto una grande prestazione: meritavamo di più. Dopo il raddoppio della Lazio abbiamo avuto un grande cuore per pareggiare. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. La costruzione dal basso? Sono un grande sostenitore. La costruzione dal basso ci dà grandi vantaggi e ci ha permesso di fare molti gol. Questo è il nostro gioco, coinvolgiamo il portiere perchè è un uomo in più. Ci vuole coraggio e ne abbiamo, poi può capitare che si sbaglia. Ma i vantaggi superano gli svantaggi. L’ho voluto fortemente a gennaio: ci ha permesso di alzare il livello sulle palle alte. Non molla mai. E poi a livello umano è favoloso: un ragazzo positivo e straordinario».