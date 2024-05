Conferenza stampa Nicola: le parole post Lazio Empoli

Conferenza stampa Nicola, le parole del tecnico azzurro nel post gara dopo la sfida giocata contro la Lazio

Così Davide Nicola nella conferenza stampa post Lazio-Empoli.

PARTITA – «Sono soddisfatto della prestazione, oggi ci è mancato un gol che per quanto fatto vedere avremmo meritato. A me quello che interessa ora è preparare la prossima partita, eravamo qui per cercare il risultato ma sapevamo quali sono le qualità della Lazio. L’Empoli ha fatto la partita che doveva fare, dobbiamo essere più cinici e precisi perchè il gol ti fa vincere le partite e dobbiamo migliorare. Ci vuole comunque equilibrio».

LUPERTO – «Luperto è cresciuto tantissimo, un professionista esemplare che può giocare anche a livelli superiori. Non è uscito solo per la diffida, ha subito un colpo al polpaccio e non volevamo rischiarlo».

ISPIRATO DALLA LAZIO DI MAESTRELLI – «Essendo nato nel ’73 no, ma credo che la storia di Maestrelli parli da sola. Da questo punto di vista credo che nel calcio di oggi si cerchino molto spesso dei riferimenti al passato. Per voi è stata una bella festa, per me meno».

SALVEZZA – «Con tutto il rispetto io non credo di essere un esperto, non ho a disposizione un algoritmo che ci fa salvare. Dobbiamo continuare a lavorare, la quota salvezza si è alzata ma non sappiamo quale sia. Non ci si salva più con 31 punti però, ne occorrono di più».