Conferenza stampa Nicola: «Loro lottano per le posizioni alte di classifica; Baroni? Eravamo compagni, ho una grande considerazione per lui»

Conferenza stampa Nicola, le parole del tecnico del Cagliari in vista del prossimo impegno di campionato contro la Lazio

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani Cagliari Lazio: di seguito le sue parole.

CAGLIARI-LAZIO – «Squadra che lotta per le posizioni alte, contro di giocheranno i titolari. Giocano con qualità e costruendo la superiorità numeri partendo dalla difesa e con un gioco posizionale. Provano ad attirarti per poi beffarti con Dia, giocano per cui potrebbero lasciarci spazi. Abbiamo lavorato su delle novità che voglio vedere contro una grande squadra. All’andata abbiamo fatto una grande partita che potremmo ripetere con la convinzione nei nostri mezzi».

BARONI – «Siamo stati compagni di squadra, è l’emblema di chi si suda la carriera con tutte le difficoltà. Ho una grande considerazione di lui e spero che faccia una grande carriera, ora ha avuto questa possibilità ma cercherò di fare di tutto per mostrare le nostre qualità».