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Conferenza stampa Musah: «C’è la sensazione di aver perso due punti! Abbiamo dominato nel secondo tempo»
Conferenza stampa Musah: il giocatore del Milan interviene dopo la partita dello stadio Olimpico contro la Lazio di Gennaro Gattuso
Yunus Musah, centrocampista del Milan, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 4a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole:
CONFERENZA STAMPA DI MUSAH
SENTO LA FIDUCIA DI AMORIM – «Sì, la fiducia del mister è fondamentale perché ti rende più sereno. Ti esprimi al meglio perché il mister te lo permette, il modulo poi è ideale per me e mi aiuta a giocare al meglio. Sappiamo come giocare, oggi quando sono entrato c’erano spazi e ne ho approfittato».
DUE PUNTI PERSI – «Nello spogliatoio abbiamo avuto la sensazione di aver perso due punti. Andiamo a casa con due punti in meno, ci siamo chiesti come mai non siamo riusciti a dominare la partita come fatto nel secondo tempo».
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