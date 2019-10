Conferenza stampa, Montella: «Voglio vedere progressi contro una squadra fortissima»

Le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella in vista del match tra i viola e la Lazio di Inzaghi

Lazio e Fiorentina si affronteranno nella giornata di domani nella gara in programma alle 20:45 al Franchi di Firenze. Il tecnico dei viola Vincenzo Montella è intervenuto nella consueta conferenza stampa.

«Voglio vedere progressi contro una squadra fortissima, che da 10 anni supera sempre il primo turno d’Europa. Una squadra da Champions, che dispone di calciatori fortissimi. La Lazio è un bel test per misurarsi, non solo per il risultato. Chiesa? Ha potenzialità per fare meglio e può farlo, ci arriverà ma senza pressioni. Lasciamo lavorare serenamente questa squadra, con serietà».