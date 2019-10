Fiorentina-Lazio, il Franchi si riempie: ecco il numero degli spettatori

Circa 35mila spettatori al Franchi per Fiorentina-Lazio. I tifosi biancocelesti, invece, stanno pian piano riempiendo il settore ospiti

Fiorentina–Lazio è la gara che domani, alle ore 20.45, accenderà lo Stadio Artemio Franchi. A fare da sfondo alla sfida una bella cornice di pubblico: come riporta La Repubblica Firenze, saranno circa 35mila gli spettatori, tra abbonati e paganti. Ovviamente, non mancheranno all’appuntamento i tifosi biancocelesti che stanno pian piano riempiendo il settore ospiti: per loro, ci sarà la possibilità di acquistare un biglietto fino alle 19 di stasera.