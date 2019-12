Conferenza stampa Maran: «Con la Lazio partita insidiosa ma stimolante»

Conferenza stampa Maran, le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia della gara di domani contro la Lazio

Cagliari Lazio sarà il monday night che chiuderà la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei sardi Maran è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia.

«Ci siamo ritagliati un po’ di prestigio e ce lo siamo meritati, loro tornano da sette vittorie, è una partita insidiosa. Sarà molto stimolante. Abbiamo sette giocatori out, tra squalificati e infortunati. In questo momento tengo tutti in considerazione per la gara di domani perché mi hanno tutti dimostrato di essere determinanti. Dobbiamo focalizzare le nostre attenzioni solo sulla Lazio e su noi stessi. Noi vogliamo continuare a sognare e domani dovremo fare più dello straordinario. Sappiamo le peculiarità della Lazio».

«I tifosi credono in noi, c’è la voglia da parte di tutti di superare anche l’ostacolo di domani sera. L’entusiasmo va cavalcato ma guardando sempre alla realtà».