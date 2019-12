Cagliari Lazio, tutte le informazioni su dove vedere la partita, in TV e in streaming.

Cagliari e Lazio si affronteranno lunedì sera. La terza contro la quarta in classifica: un match importante, quello che andrà in scena alla Sardegna Arena.

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport. Sarà possibile assistere alla partita sintonizzandosi sui canali 202 (Sky Sport Serie A), e 252 (Sky Sport 252). In streaming, sarà possibile seguire Cagliari Lazio attraverso l’app di Sky Go.