Conferenza stampa Leali: «Sconfitta che ci fa arrabbiare. È un momento difficile. Ecco cosa dobbiamo fare»

Conferenza stampa Leali, il portiere del Genoa ha parlato così al termine della partita persa contro la Lazio di Baroni

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Lazio–Genoa, il portiere rossoblu Leali ha parlato così:

PAROLE – «Prevale sicuramente l’inca***tura, dobbiamo lavorare e crescere giorno dopo giorno per migliorare, consapevoli che stiamo vivendo un momento difficile.

L’obiettivo è sempre quello di lavorare al massimo anche quando non gioco, bisogna sempre farsi trovare pronto. Da professionista cerco sempre di mantenere alto il livello in allenamento, quando vengo chiamato in causa voglio rispondere presente.

Dobbiamo sicuramente subire meno gol per raggiungere il nostro obiettivo. Possiamo ritrovare quell’equilibrio a cominciare dalla prossima partita, contro la Fiorentina in casa dovremo cercare lo spirito da Genoa per portare a casa punti».