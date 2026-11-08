Conferenza stampa Lazzari: «Dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo! Floriani? E’ giovane e può crescere ancora tanto»

Conferenza stampa Lazzari: il difensore della Lazio è intervenuto dopo la partita giocata questo pomeriggio contro il Napoli di Massimiliano Allegri

Manuel Lazzari, giocatore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match dell’11a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Napoli. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI LAZZARI

STAGIONE E LA PARTITA DI NAPOLI – «Siamo contentissimi di questo inizio di stagione. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, oggi è stato un punto importantissimo. Il Napoli era in difficoltà, per loro era da dentro o fuori. Nel secondo tempo il Napoli è cresciuto, per noi è un bel risultato. Sono felice di quello che sto facendo, sia che giochi che non. È un piacere lavorare con il mister. Floriani? Sta facendo bene, è un giovane che ha grandi margini di crescita».

L’UMORE DELLO SPOGLIATOIO – «Non mi è piaciuto che c’era molta tristezza nello spogliatoio, ma penso che dobbiamo solo essere orgogliosi per quello che stiamo facendo. Oggi abbiamo fatto un grande primo tempo con tre-quattro occasioni da gol. Affrontavamo una squadra forte. Era un campo ostico, perché per loro era l’ultima spiaggia in campionato. Dobbiamo essere solo orgogliosi di noi stessi, continuare a seguire il mister e poi vediamo dove possiamo arrivare».

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CONSAPEVOLEZZA DELLA SQUADRA – «Abbiamo fatto un grandissimo inizio di stagione, undici partite sono tante. Un po’ di consapevolezza ce l’abbiamo. Se facciamo un certo tipo di gioco, siamo fastidiosi e possiamo vincere contro chiunque. Personalmente penso che dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi. La stagione fin qui è incredibile, ora recuperiamo le energie durante la sosta».

VOGLIA DI VINCERE E SOSTEGNO DEI TIFOSI – «Non abbiamo pensato minimamente di pareggiare la partita, ci sono state diverse occasioni anche nel finale. Il Napoli è cresciuto nel secondo tempo, poi la partita si è equilibrata. Alla fine non ci siamo fatti del male, ma è stata una bella partita. Tifosi? Ieri in stazione è stato incredibile, vederli tutti lì a caricarci. Quando scendiamo in campo pensiamo a loro, perché ci spingono sempre anche se non ci sono in casa. Siamo felici per tutti, perché stiamo facendo una grande stagione e sudando la maglia ogni partita. Ora non molliamo di un centimetro, sennò diventiamo una squadra normale. Continuiamo così».