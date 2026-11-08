Conferenza stampa Allegri: «Dopo una prestazione del genere sarebbe stato doloroso perdere. Siamo dentro a tutte le competizioni!»

Conferenza stampa Allegri: l’allenatore del Napoli è intervenuto dopo la partita giocata questo pomeriggio contro la Lazio di Gennaro Gattuso

Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, interviene in conferenza stampa nel post partita del match dell’11a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

PRESTAZIONE DELLA SQUADRA E OBIETTIVI STAGIONALI – «Perdere oggi sarebbe stato doloroso dopo una prestazione del genere, anche a livello mentale con una sosta di mezzo. Invece i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano fare, come sempre. Io non ho niente da rimproverare. Purtroppo non siamo riusciti a vincere. Dopo la sosta recupereremo un po’ di giocatori e credo che la squadra possa fare meglio. In questo momento siamo dentro la Coppa Italia, dentro la Champions, dentro la lotta per i primi 4 posti in campionato, anche se siamo lontani. Essere depressi non serve a niente, ci vuole voglia e positività. E soprattutto serietà nel lavoro, come i calciatori e lo staff fanno».

ASPETTO TATTICO E PRESTAZIONE – «In un modo molto semplice siamo stati un filo più ordinati. Nel primo tempo, tra Tavares e Noslin non riuscivamo a prendere le contromisure sulla sinistra. Poi già dopo i primi 30′ la squadra stava facendo meglio. Potevamo essere meno frenetici in alcuni momenti, ma abbiamo anche avuto delle situazioni importanti».

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