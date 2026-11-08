Conferenza stampa Gattuso: «Aspettiamo gli esami per la lesione di Sutalo. Zaccagni? Non penso sia uno strappo. Oggi abbiamo avuto tanto coraggio»

Conferenza stampa Gattuso: l’allenatore della Lazio è intervenuto dopo la partita giocata questo pomeriggio contro il Napoli di Massimiliano Allegri

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match dell’11a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Napoli. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

LA PARTITA – «Sono soddisfatto per come siamo venuti a giocare qua. Abbiamo avuto grandissimo coraggio ad andare sui riferimenti, accettare di lasciare la profondità. Nel primo tempo abbiamo avuto tante ripartenze, loro facevano fatica a rientrare e sistematicamente si trovavano 4-5 giocatori».

PRESTAZIONI DEI SINGOLI E CONDIZIONI DI TAVARES E SUTALO – «A Nuno bisogna fare i complimenti per la disposizione che ha dato. Oggi poteva anche non giocare, è stato solo due giorni in allenamento, ma ha stretto i denti. Secondo me bisogna ringraziarlo. Sutalo a livello del flessore ha sentito tirare, non andrà in nazionale. E vediamo che grado di lesione ha avuto. Sugli altri neanche sono deluso. Pinamonti ha fatto un gran primo tempo, dava sempre una possibilità di sbocco. Non sono deluso, sono soddisfatto. Forse Cancellieri poteva fare qualcosa in più, ma non è abituato a giocare in quella posizione».

RECUPERO DI GUDMUNDSSON E ZACCAGNI – «Gudmundsson si deve allenare prima. Ora faremo di tutto per metterlo in campo nell’amichevole di sabato prossimo e vediamo. Un conto è allenarsi e fare lavoro a secco, un conto è giocare e andare a ritmi elevati. Speriamo di metterlo nel gruppo come Rovella e Marusic oggi. Lui può fare tanti ruoli, anche al posto di Zaccagni. Anche per Zac aspettiamo la risonanza, se l’edema è venuto fuori su un trauma o su uno strappo. Siamo convinti che è stata una vecchietta».

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ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA E PRESTAZIONE DI BELAHYANE – «Ho fatto i complimenti a tutti già col Cagliari, ci hanno fatto svoltare. Ogni partita è una storia a sé. Oggi era difficile, erano sempre pronti ad andare in ripartenza. Dovevamo essere bravi a giocare di catena. Belahyane ha fatto una grande partita e ha lavorato anche nelle zone centrali. Lang ci ha dato molto fastidio, ha fatto molto bene».

PROVSTGAARD – «È un giocatore forte, giovane, che ha grande voglia di migliorarsi. Ha mentalità e certe volte bisogna frenarlo perché vorrebbe fare tanto al chilo. È un martello, per i dati che ha può fare qualsiasi sport, è un Iron Man. Ha grande cultura del lavoro. Può ancora migliorare, noi proviamo a metterlo in difficoltà andando uomo su uomo. Oggi aveva un cliente scomodo».