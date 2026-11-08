Conferenza stampa Rrahmani: «Nel secondo tempo abbiamo dominato! La Lazio ha davvero tanto potenziale»

Conferenza stampa Rrahmani: il difensore del Napoli è intervenuto dopo la partita giocata questo pomeriggio contro la Lazio di Gennaro Gattuso

Amir Rrahmani, giocatore del Napoli, interviene in conferenza stampa nel post partita del match dell’11a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI RRAHMANI

LA PARTITA – «Nel primo tempo abbiamo avuto tante difficoltà, la Lazio aveva spazio grazie alle palle che perdevamo noi. Nel secondo tempo abbiamo dominato e potevamo anche vincere. È andata così, ma abbiamo dato tutto in campo e sono orgoglioso di questo. Abbiamo giocato bene per tutto il secondo tempo, la Lazio è prima in classifica e ha una grande pazienza nel modo di giocare. Aspetta il momento giusto per attaccare, difende e riparte».

INFORTUNI E REAZIONE – «Abbiamo avuto tanti infortuni con nove partite in un mese, ma siamo riusciti a finire queste gare non benissimo pur provandoci e dando tutto. Ora dobbiamo ripartire da questo secondo tempo che ha mostrato che possiamo fare di più».

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