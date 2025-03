Kalvach: «Mi aspetto la stessa partita dell'andata»

Il giocatore del Viktoria Plzen, Kalvach, ha presentato il match in programma contro la Lazio nella conferenza stampa odierna

GARA DI ANDATA – «C’erano tante emozioni dopo la partita, però visto lo svolgimento della gara penso che abbiamo una grande motivazione per vincere domani e passare il turno. Ci siamo preparati al meglio, penso che possiamo passare ai quarti».

SULLA LAZIO – «Mi aspetto la stessa partita dell’andata, dovremo difendere bene e correre tanto senza concedergli occasioni di fare gol. A livello fisico dovremo dare il massimo, ci vorrà poi anche calma e concentrazione per ottenere un risultato positivo e passare il turno».

PARTITA – «Vogliamo evitare i supplementari, abbiamo un calendario ricco di impegni. Spero di passare il turno nei 90 minuti, poi se si dovesse arrivare ai rigori sarei pronto per calciare. Durante gli ultimi due anni abbiamo giocato tante grandi partite, possiamo immaginare che atmosfera ci aspetta. Non saremo sorpresi, questo non peggiorerà la nostra prestazione, anzi ci può motivare ancora di più. Sicuramente si aspettano tutti che la Lazio passerà il turno, noi però siamo pronti per sorprenderli e passare il turno».

RECUPERO – «Dalla mia esperienza sappiamo che la Lazio ha giocato lunedì quindi hanno un giorno in meno di recupero e penso che in tre giorni noi abbiamo già recuperato. Speriamo di poterne approfittare».

PEDRO – «Non abbiamo parlato di questo, vedremo il risultato e poi forse parleremo ancora di scambi di maglia».

SU ROVELLA E GIGOT – «La loro rosa è molto forte, questo per noi non sarà un vantaggio».