Conferenza stampa Gattuso: «Sto lavorando sulla mentalità. Allenare la Lazio non è facile»

Conferenza stampa Gattuso al termine di Udinese Lazio, gara vinta in rimonta dai biancocelesti al Blu Energy Stadium

La Lazio fa 3 su 3, vince a Udine 1-2 in rimonta grazie ai gol di Frattesi e Gudmundsson. Al termine della partita è intervenuto in conferenza stampa Gennaro Gattuso:

SULLA PARTITA «Faccio i complimenti ai ragazzi, prendi gol, magari perdi 2-1 e Gattuso è presuntuoso. Il calcio è così. Per come vogliamo giocare i moduli contano il giusto. I ragazzi stanno facendo cose importanti».

SU COSA LAVORA «Sto lavorando molto a livello tattico. La gioventù di oggi smanetta tanto, sanno tanto e forse si dovrebbe smanettare di meno. Sto lavorando sulla mentalità. L’anno scorso si lavorava con un maestro ddel 4-3-3. Ho scelto io le amichevoli di basso livello, non eravamo pronti, sapevo che dovevamo smontare tutto e provare a fare qualcosa di diverso. Non è stato facile, non è facile, possiamo ancora migliorare».

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ALLENARE LA LAZIO «Allenare la Lazio non è facile, allenare a Roma non è facile. Ti devi isolare per tutto quello che stiamo passando, inutile tornarci. I tifosi non cambieranno idea, sono coerenti. La nostra unica straè il lavoro. L’importante è credere fortemente a quello che si fa, ieri siamo arrivati a mezzogiorno, ci siamo allenati sul sintetico, nessuno fiatava, tutti col sorriso.».