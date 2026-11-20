Lazio, doppia missione per Andrea Pinamonti: cerca il primo gol da titolare per blindare il posto! Ecco quanto emerge in merito

La Lazio prosegue la preparazione in vista della sfida con il Lecce fissata in rosso nel calendario per domani, con un’attenzione particolare rivolta al reparto offensivo e al percorso di Andrea Pinamonti.

Approdato a Roma senza troppa freschezza, l’attaccante ha dovuto fare i conti con un cammino complicato per ritrovare il ritmo migliore, complice anche qualche stop forzato che ha rallentato la sua crescita.

Proprio questa condizione non ancora ottimale ha aperto le porte all’ascesa di Tijjani Noslin, mentre ora Andrea Pinamonti cerca il gol dal primo minuto per blindare il proprio spazio.

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La rincorsa di Andrea Pinamonti in Lazio-Lecce

Il classe 1999 ha sfruttato al meglio le occasioni arrivate a gara in corso, andando a segno contro il Monza e il Cagliari e guadagnandosi così spazio anche dall’inizio nelle gare contro l’Udinese e il Napoli. In vista di Lazio-Lecce, la competizione interna resta stimolante e spinge Andrea Pinamonti a cercare la zampata decisiva per rilanciare le proprie quotazioni sul rettangolo verde.

Prima da titolare all’Olimpico per Andrea Pinamonti in Lazio-Lecce

Per Andrea Pinamonti, la partita di domani contro il Lecce assume un significato speciale perché rappresenterà la sua prima partenza dal via all’Olimpico.

L’attaccante si prepara a vivere una nuova occasione davanti al pubblico di casa, dove l’ambiente attende risposte concrete in termini di presenza in area, lavoro per la squadra e finalizzazione.

Trovare la rete da titolare significherebbe non solo sbloccarsi in un momento chiave, ma anche dare un segnale forte alla dirigenza e allo staff tecnico.

Le risposte attese sul campo per Andrea Pinamonti

In casa Lazio, la sfida con il Lecce rappresenta un banco di prova importante per verificare la continuità offensiva del gruppo e la spinta dei suoi attaccanti. Andrea Pinamonti sa che il margine per incidere passa dalla qualità delle giocate e dalla capacità di trasformare in gol le occasioni create sul campo, in una giornata in cui la squadra vuole farsi trovare pronta fin dal fischio d’inizio.

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