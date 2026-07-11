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Conferenza stampa Gattuso LIVE: le prime parole del tecnico della Lazio

Published

24 minuti ago

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Conferenza stampa Gattuso: l’allenatore della Lazio si presenta e parla per la prima volta da quando ha assunto l’incarico nella Capitale

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, interviene in conferenza stampa dalle ore 16:00 e si presenta ai tifosi e alla stampa. Vi riportiamo la diretta testuale con tutte le dichiarazioni della nuova guida tecnica dei biancocelesti. Le sue parole:

CONFERENZA STAMPA GATTUSO

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Ultimissime Lazio LIVE: sfuma il ritorno di Lulic, le parole di Gila

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