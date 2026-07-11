Hanno Detto
Conferenza stampa Fabiani LIVE: le parole del d.s. della Lazio
Conferenza stampa Fabiani: il direttore sportivo della Lazio interviene durante la presentazione del nuovo tecnico Gennaro Gattuso
Angelo Fabiani, d.s. della Lazio, interviene in conferenza stampa dalle ore 16:00 per introdurre il nuovo tecnico Gennaro Gattuso. Il dirigente rappresenta la società nel giorno dell’annuncio dell’allenatore incaricato di raccogliere l’eredità di Maurizio Sarri. Le sue parole:
CONFERENZA STAMPA FABIANI
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Ultimissime Lazio LIVE: sfuma il ritorno di Lulic, le parole di Gila
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