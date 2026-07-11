Connect with us

Hanno Detto

Conferenza stampa Fabiani LIVE: le parole del d.s. della Lazio

Published

29 minuti ago

on

By

Conferenza stampa Fabiani e1783758312234

Conferenza stampa Fabiani: il direttore sportivo della Lazio interviene durante la presentazione del nuovo tecnico Gennaro Gattuso

Angelo Fabiani, d.s. della Lazio, interviene in conferenza stampa dalle ore 16:00 per introdurre il nuovo tecnico Gennaro Gattuso. Il dirigente rappresenta la società nel giorno dell’annuncio dell’allenatore incaricato di raccogliere l’eredità di Maurizio Sarri. Le sue parole:

CONFERENZA STAMPA FABIANI

«».

«».

«».

Ultimissime Lazio LIVE: sfuma il ritorno di Lulic, le parole di Gila

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

LEGGI ANCHE:

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×