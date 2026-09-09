Conferenza stampa Diogo Leite: «Sono qui per servire la Lazio! Doekhi fondamentale nella mia scelta»

Conferenza stampa Diogo Leite: il giocatore della Lazio si presenta ai suoi nuovi tifosi dal centro sportivo dei biancocelesti a Formello

Diogo Leite, difensore centrale della Lazio, interviene in conferenza stampa da Formello per rilasciare le sue prime dichiarazioni da giocatore biancoceleste. Le sue parole:

CONFERENZA STAMPA DI DIOGO LEITE

LAZIO – «Sono molto felice di giocare con la Lazio! E’ un piacere indossare questa maglia e ringrazio il club per la fiducia riposta nei miei confronti».

CONTATTI – «Ho avuto pazienza ma ho voluto scegliere un club che riponesse in me la giusta fiducia. La Lazio risponde a questi requisiti, per questo ho deciso di vestire questi colori. Ho ricevuto una bella accoglienza e ho lavorato prima di arrivare a Roma e per mettermi al servizio di Gattuso».

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DIFESA E GATTUSO – «Vengo da una difesa a cinque, ma ho giocato anche a quattro. Entrambi gli schemi non mi sono nuovo. Ancora non ho parlato con Gattuso, però mi sento pronto per sedermi in panchina a partire dalla partita contro il Milan».

CARATTERISTICHE – «Mi sono preparato per la competizione. Il mister farà le sue scelte, mi sto preparando. Non mi piace parlare di me, sto bene, mi metto a disposizione! Ci metterò impegno e dedizione, darò il massimo impegno per la squadra».

ISPIRAZIONE – «Ci sono molti giocatori che vedevo come esempi. Tra questi Pepe, con cui ho giocato, Couto e Bonucci. Li vedevo giocare, poi ho avuto la fortuna di essere loro compagno. Il mio obiettivo è lavorare per raggiungere gli obiettivi».

COME SEI ARRIVATO ALLA LAZIO E MOMENTO SVINCOLATO – «Non parlo del passato, quello che mi interessa è il presente, anche il futuro della Lazio. Come dicevo, ho avuto pazienza e ho accettato la Lazio perché aveva i requisiti giusti. Lavoro e mi metto a disposizione».

DOEKHI – «Le parole di Pepe sono state importanti, mi hanno dato fiducia. Dal 2019 a oggi sono maturato. Nazionale? Mi concentro sulla Lazio, poi penserò alla maglia del mio Paese, mi farò trovare pronto per una eventuale convocazione. Doekhi? E’ stato importante per la mia decisione, quando ci siamo lasciati ci siamo detti “Chissà se giocheremo ancora insieme”. Poi è successo così!».

SOSTITUTO ROMAGNOLI E COSA PUO’ DARE ALLA LAZIO – «La Serie A è un campionato molto competitivo. Non mi piace parlare di me, mi metterò a disposizione. Mi piace gestire ed essere leader, mi piace dare per ricevere. Metterò a disposizione tutto quello che ho per la causa biancoceleste».

OBIETTIVO EUROPA – «Dobbiamo ragionare di partita in partita, scendere in campo per vincere. Il nostro dev’essere un atteggiamento vincente, il club lo vuole ed è quello che voglio trasmettere».

CONCEICAO E BONUCCI – «Conceicao? Non ci ho parlato, so che qui ha lasciato una grande eredità. ».