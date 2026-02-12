Conferenza stampa Cataldi: «Ora dobbiamo crederci! Chiudere la parentesi mercato ci ha dato serenità. Su Taylor…»

Conferenza stampa Cataldi: il giocatore della Lazio è intervenuto in seguito alla vittoria contro il Bologna. Le sue dichiarazioni

Danilo Cataldi, giocatore della Lazio, si è espresso in conferenza stampa a seguito del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Vi riportiamo le sue parole riprese da TMW:

TURNO SUPERATO – «C’è molta contentezza. Abbiamo fatto un cammino ostico affrontando MIlan e Bologna e arrivare a questo punto è molto importante. Ora dobbiamo crederci».

CALCI DI RIGORE – «In maniera molto tranquilla. Ne abbiamo tirati due a testa in totale serenità».

GRUPPO – «I ragazzi che sono andati via ci hanno dato una grossa mano fino all’ultimo. A livello professionale sono stati perfetti. Sono arrivati ragazzi giovani e ora aver chiuso la parentesi mercato ci ha dato più serenità. Penso che questa squadra stia crescendo ed abbia voglia di imparare. Ora si sta creando un gruppo con ottimi margini di crescita e soprattutto eterogeneo, tra noi ‘vecchiotti’ ed i più giovani che hanno molta voglia».

ROVELLA – «Io non mi vedo come mezzala. L’ho fatto ad inizio carriera quando avevo una decina di anni in meno. Adesso non saprei quello che potrei fare, dovremmo provarlo in allenamento. In questo momento anche solo pensarlo mi risulta abbastanza complicato, poi ovviamente le scelte le fa il mister».

TAYLOR – «Il mio giudizio non serve, ci sta pensando già il campo. È un ragazzo sveglio ed è sceso in campo due giorni dopo che è arrivato. Ci sta già dando molto e noi dovremmo metterlo nelle condizioni di andare verso la porta perché ha capacità anche in zona gol. Spero in una ulteriore crescita perché ha qualità sia come ragazzo sia come calciatore».

LEGGI ANCHE: Lazio, Lotito ha fatto una promessa alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia: i dettagli