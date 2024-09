Conferenza stampa Baroni: «Meglio prestazioni COSI’ che vincere con gare MEDIOCRI. DIFFICILE spiegare cosa sia successo»

Conferenza stampa Baroni, le parole del tecnico dopo il match contro la Fiorentina: l’analisi dell’allenatore della Lazio

Marco Baroni ha parlato così in conferenza stampa dopo Fiorentina Lazio. Le dichiarazioni riportate da Tmw.

LE PAROLE – «Difficile spiegare, se non con queste valutazioni. Non voglio essere polemico, ho già detto quello che dovevo e non voglio ripetermi. Io guardo alla prestazione ed è stata importante, di qualità. La squadra ha sempre ricercato lo sviluppo del gioco e della manovra, peccato perché potevamo anche chiudere. Usciamo fuori con una sconfitta ed è molto doloroso, ma preferisco prestazioni così che vincere con gare mediocri».