Conferenza stampa Baroni pre Lazio Monza: le sue dichiarazioni

Conferenza stampa Baroni: il tecnico parla alla vigilia della sfida al Monza. Le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio

Domenica 9 febbraio, alle ore 15.00, andrà in scena il match di Serie A tra Lazio e Monza, valido per la ventiquattresima giornata di campionato. Alla vigilia della sfida, oggi alle 14.00, il tecnico Marco Baroni parla in conferenza stampa, con Lazionews24 che segue live l’evento in diretta.

MONZA – «È una partita ad alto rischio. Il Monza è in difficoltà però ho visto che è centrata e si sta giocando le ultime possibilità. Dobbiamo essere concentrati sulla prestazione, con determinazione e ferocia agonistica».

MERCATO – «Il mercato è stato un mercato di prospettiva. Sono arrivati tre ragazzi, un 2003, un 2004 e un 2005. Da parte nostra c’è la massima intenzione di migliorare questi ragazzi, che hanno delle qualità. È compito mio creare le condizioni di miglioramento per permettergli di aiutare la squadra. Li ho esclusi dalla lista UEFA perché la squadra ha meritato sul campo la qualificazione e al momento hanno qualcosa in più di questi nuovi acquisti».

PELLEGRINI – «Pellegrini è stata una mia scelta e nasce da alcune considerazioni. Il gruppo squadra viene prima dei giocatori e degli allenatori. Bisogna sempre dare il massimo in ogni allenamento, da questo punto di vista Luca deve cogliere un’opportunità. La porta non è chiusa. Voglio vedere ogni giorno allenamenti al 100%. Sono l’allenatore che ha avuto più fiducia in lui, dopo la sua stagione di Cagliari».

OLIMPICO – «Non vincere all’Olimpico ci dà fastidio. Domani sembra una partita facile ma non lo è per niente. Spesso le squadre ti aspettano e si abbassano, quindi non è facile. Abbiamo avuto modo di avere qualche settimana in più per lavorare. Per rimanere dove siamo dobbiamo fare ancora uno step».