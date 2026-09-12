Conferenza stampa Amorim: «Non so se meritavamo i tre punti, abbiamo giocato solo un tempo»

Conferenza stampa Amorim: l’allenatore del Milan interviene dopo la partita dello stadio Olimpico contro la Lazio di Gennaro Gattuso

Ruben Amorim, tecnico del Milan, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 4a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole:

CONFERENZA STAMPA DI AMORIM

SULLA PARTITA – «Tutti allo stadio si sono accorti che sono state due partite, due partite diverse. Non so se meritiamo più punti per il secondo tempo o meno punti per il primo tempo. Penso che alla fine abbiamo perso due punti perché abbiamo giocato solo un tempo, e questo è davvero frustrante. La cosa importante è che ho sentito Mario Gila parlare con la stampa e ha detto la stessa identica cosa. Quindi possiamo lavorare su questo. Se i giocatori provano quello che provo io, penso sia importante. E ancora, so che questo è uno stadio difficile in cui giocare. So che Torino è uno stadio difficile in cui giocare, ma dovremmo avere più punti in questo momento. Dobbiamo essere frustrati per questo».

SULLA PRESTAZIONE – «Non sono due squadre, non sono due partite, è la stessa partita, quindi sono davvero frustrato. Ovviamente mi è piaciuto molto il modo in cui abbiamo giocato nel secondo tempo e lo spirito era completamente diverso, l’energia era completamente diversa. Sembrava un’altra squadra, ma alla fine siamo la stessa squadra, perché molti giocatori che hanno giocato il primo tempo hanno giocato anche il secondo ed erano completamente diversi. Quindi non so come rispondere a questo».

SULLE SCELTE INIZIALI – «Troppo facile dopo. Non sono pazzo che faccio scelte per non giocare bene. Lo spirito del secondo tempo era completamente diverso, il modo in cui abbiamo affrontato la partita. Non possiamo smettere di giocare il tipo di gioco che dobbiamo fare. Dobbiamo iniziare la partita capendo che sappiamo quale sarà la gara più importante della nostra stagione, e quindi non possiamo giocare in questo modo. Abbiamo giocato così nel secondo tempo perché stavamo perdendo 2-0, ma non voglio dire che cambierò la formazione. Cambierò… forse farò qualcosa in più per provocare quell’energia per giocare una partita diversa».

SULLA SCELTA DEGLI ESTERNI – «Voglio giocare con tre difensori e due esterni ampi. Quindi a volte giocheranno loro due e Moreira ha giocato davvero bene sulla sinistra. Ha esperienza nel giocare a sinistra allo Strasburgo. Conosciamo molto bene i giocatori, quindi accadrà di nuovo in futuro».

QUANDO HA CAPITO DI DOVER FARE I CAMBI – «È difficile dire un momento preciso. Ho sentito, e penso che tutti nello stadio abbiano sentito nei primi cinque minuti, che loro stavano giocando a un’altra velocità. Quindi ho capito che o cambiavamo qualcosa nella nostra squadra o oggi avremmo sofferto. Quindi posso dirvi che, a dire il vero, abbiamo iniziato la partita abbastanza bene con un’opportunità, ma poi dopo cinque minuti sapevo già che loro avevano più fame di noi. Quindi non so il momento esatto in cui ho sentito di dover cambiare, ma ho capito piuttosto presto, in 10 minuti, che non eravamo in partita rispetto alla settimana scorsa».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso