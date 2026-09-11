Conferenza stampa Amorim: «Affronteremo una squadra veloce e aggressiva, Frattesi è stato un acquisto molto azzeccato»

Conferenza stampa Amorim, le parole dell’allenatore portoghese alla vigilia della quarta giornata di Serie A contro la Lazio di Gattuso

Alle ore 14:00 c’è stata la conferenza stampa di Ruben Amorim per presentare Lazio Milan, gara in programma domani alle 18:00, valevole per la quarta giornata di campionato. Queste le parole dell’allenatore portoghese:

RITROVARE GATTUSO «Affronteremo una squadra veloce e aggressiva, che ha un’identità molto chiara, che costruisce a 4, Davide Frattesi è stato un acquisto molto azzeccato, due esterni bravi palla al piede e un nuovo centravanti. Una squadra a suo agio e che è in fiducia. A volte il calcio è buffo, avevano iniziato perdendo in Coppa poi hanno fatto tre su tre. Gattuso è una leggenda, è un’immagine importante per il Milan: il talento non è tutto. Serve aggressività, ciò che è mancato negli ultimi anni è stata questa passione, questo impegno, Gattuso è un ottimo esempio».

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SU GONCALO RAMOS «Non abbiamo giocato bene in quanto collettivo, difficile analizzare la prova del singolo. Quando Goncalo ha avuto palloni non c’è stata buona connessione, dobbiamo lavorare meglio come squadra. Contro Venezia e Torino ha giocato bene, sappiamo quindi che può rendere molto bene».

MODRIC FA FATICA? «Ci sta come ragionamento, la squadra deve imparare a stare tanto tempo con il possesso palla. Quando abbiamo il possesso possiamo gestirlo meglio con Modric in campo. Ho visto che con la Juventus c’è stato meno pressing. Da un lato si perde dall’altro si guadagna, questo è il messaggio che voglio mandare ai giocatori: preferisco avere meno pressing e più possesso palla. Io voglio una squadra che possa dominare con il possesso».

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