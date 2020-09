Condò: «Lazio, perchè proprio ora non investi? Serve un giocatore da libidine»

Ecco l’opinione di Paolo Condò sul mercato della Lazio.

Paolo Condò ha parlato di mercato negli studi di SkySport, sollecitando la Lazio a muoversi negli ultimi dieci giorni di questa sessione.

Se la Lazio dovesse aver finito qui il mercato? Sarebbe un peccato, davvero. Non capisco: sei arrivato in Champions, sei arrivato quarto, hai un allenatore collaudato, in Champions o Europa League alla fine ci arrivi stabilmente tutti gli anni, qual è il motivo per cui la Lazio non investe sul mercato? Deve prendere un giocatore da libidine, un talentuoso, basterebbe poco.