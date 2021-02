Condò non ha dubbi: «Inter Lazio sarà decisiva per lo scudetto»

Paolo Condò, opinionista di Sky Sport, ha detto la sua su Inter Lazio, che secondo lui potrebbe dir molto in chiave scudetto

A Sky Sport, Paolo Condò ha detto la sua su Inter Lazio. Le sue parole.

«È una partita chiave nella storia del campionato. Se l’Inter batte la Lazio, che sta benissimo, arriva come minimo a portata di sorpasso nel derby della settimana successiva. Se vanno in testa, avranno un ulteriore retrorazzo che li porterà in avanti. D’altra parte, se i biancocelesti vinceranno a San Siro, rientreranno nella lotta Scudetto. Il trampolino buono ora è per loro, anche perché tra i titolari è dello stesso livello di quelle che le stanno davanti. Questa è una partita che ci dirà una cosa molto importante, cioè se la lotta per il titolo sarà a quattro o sarà a tre».