Condò è sicuro: «L'Inter può anche permettersi di pareggiare contro la Lazio...»

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche della sfida di campionato tra Inter e Lazio

Paolo Condò ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Internews24.com.

LE PAROLE – Rispetto a qualche mese fa quando mi erano venuti dei dubbi sulle seconde linee dell’Inter ora credo che la situazione sia cambiata. Sai, noi abbiamo spesso detto: ‘L’Inter è forte perché ha due squadre’. Secondo me, per larga parte di questa stagione non era vero. I giocatori titolari o che valgono come essi erano 14-15. Ad esempio quando mancavano Thuram o Lautaro là davanti la differenza si faceva sentire, adesso invece devo dire che Arnautovic è diventato un’alternativa seria. Inzaghi dovrà trovare l’equilibrio giusto…ho l’impressione che il Napoli farà tutti i punti disponibili da qui alla fine, dunque l’Inter potrebbe potenzialmente permettersi un pareggio…con le squadre migliori – Roma e Lazio – da affrontare poi in casa. Quel pareggio potrebbe essere proprio Bologna, ma è chiaro che se l’Inter dovesse vincere potrebbe essere ‘fatta’ o quasi per lo scudetto.

LINTERVISTA ESCLUSIVA A PAOLO CONDO’ SU INTERNEWS24