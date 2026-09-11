Conceição ricorda la squadra dello Scudetto: «Ci mancò solo la Champions League»

Conceição ha ricordato la sua avvincente esperienza nella Lazio di fine anni Novanta, esaltando una rosa che ha scritto pagine della storia del club

Gli anni alla Lazio sono rimasti un ricordo indelebile nella carriera di Sergio Conceição. L’ex centrocampista portoghese, oggi allenatore, ha ripercorso ai microfoni di DAZN Portugal il periodo vissuto in biancoceleste, sottolineando il valore di una squadra capace di vincere praticamente tutto in Italia e in Europa.

Una formazione ricca di campioni e personalità, che secondo Conceição avrebbe potuto completare il proprio percorso con un ulteriore traguardo: la conquista della Champions League.

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Conceição esalta la squadra dello Scudetto: le parole

RICORDI – «La squadra della Lazio in cui ho giocato era di altissimo livello e ha dato al calcio diversi allenatori: Inzaghi, Simeone, Mancini… Ma durante gli allenamenti non si parlava soltanto di tattica: c’era una grande confusione, non potete immaginare. Avevamo lì personalità molto forti. Nei miei due anni alla Lazio abbiamo vinto cinque o sei trofei, avevamo una squadra fantastica».

TRIONFI – «Siamo riusciti a vincere uno dei due campionati che il club ha conquistato nella sua storia, abbiamo vinto la Supercoppa Europea, l’ultima Coppa delle Coppe, lo Scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e ci è mancata soltanto la Champions League».

RIMPIANTO – «Siamo arrivati ai quarti di finale, credo, dove abbiamo affrontato il grande Valencia di Héctor Cúper. Abbiamo perso una partita in una di quelle serate in cui non è andato bene nulla, ed è stato un grande rammarico perché credo che avessimo una squadra in grado di vincere anche la Champions».