Conceicao Juve, ESALTANO il figlio dell’ex Lazio: «Con lui si guarda al FUTURO, è un acquisto interessante»

Conceicao Juve, esaltano così il figlio dell’ex Lazio Sergio: le dichiarazioni del giornalista brasiliano Andersinho Marques

Nella sua intervista a Juventusnews24, il giornalista Andersinho Marques ha così parlato di Francisco Conceicao, figlio dell’ex Lazio Sergio.

LE PAROLE – «Francisco Conceição è stato un acquisto interessante per la Juventus. Il giovane portoghese è un esterno rapido, tecnico e molto offensivo, in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulle fasce. Pur essendo un giocatore ancora in fase di sviluppo, ha mostrato sprazzi di grande talento e potrà rappresentare un’arma tattica importante per la squadra, sia come titolare che come subentrato. È un acquisto che guarda al futuro, con l’intenzione di sviluppare ulteriormente le sue qualità».

