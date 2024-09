Conceição: «Allenerei qualsiasi squadra in Italia ma la Roma assolutamente no»

Conceicao, l’ex allenatore del Porto con passato biancoceleste rilascia un intervista dove accende ulteriormente il derby capitolino

Intervistato ai microfoni di Radiosei, Conceicao accende ulteriormente il derby con dichiarazioni molto forti riguardo il suo futuro di allenatore

PAROLE – Io la Lazio non l’ho mai dimenticata. Mi sono trovato benissimo, vengo spesso a Roma ed i tifosi della Lazio mi sono rimasti nel cuore. Sono un professionista, non si sa mai dove posso capitare. Questa piazza, certamente, mi ha riempito il cuore. Continuo a dire ‘forza Lazio’ sempre, l’ho fatto anche nella scorsa stagione in tv dopo una gara di Champions. Devo guardare avanti, alleno in qualsiasi squadra, certo non alla Roma (ride,ndr)