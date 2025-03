Compleanno Pellegrini, il terzino compie gli anni: gli auguri della Lazio – FOTO

Condividi via email

Compleanno Pellegrini, la società biancoceleste ha voluto fare gli auguri al suo terzino tramite un post pubblicato sui social

Luca Pellegrini compie oggi 26 anni e la Lazio ha voluto augurargli un buon compleanno. Il terzino biancoceleste è al momento fuori dalle liste del club per la Serie A e per l’Europa League, ma mister Baroni ha dichiarato che le porte per lui rimangono aperte. Di seguito il post social della società dedicato a Pellegrini: