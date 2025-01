Compleanno Lulic, gli auguri social della Lazio per l’ex biancoceleste – FOTO

Compleanno Lulic, il club biancoceleste pubblica un bel post sui social dove esterna la sua gioia nel augurare buon compleanno all’ex aquilotto

Nella gloriosa storia della Lazio sono passati numerosi calciatori che hanno scritto pagine importanti con successi e anche trofei. In questa lista c’è anche Lulic, il quale non verrà mai dimenticato per la sua rete iconica con la Roma nel derby di Coppa Italia. In occasione del suo compleanno, la Lazio pubblica in suo onore un bel post