Como Lazio, le probabili formazioni

Como Lazio, alla vigilia della partita del Sinigaglia ecco quali potrebbero essere le scelte da parte di Fabregas e Baroni

Finalmente ci siamo, domani torna finalmente in campo la Lazio per cercare di continuare a confermarsi dopo la splendida prova di domenica pomeriggio contro il Genoa. Il Como dal canto suo non vuole affatto sfigurare e vorrà sfruttare il fattore casalingo, e alla vigilia della partita queste potrebbero essere le probabili scelte di Fabregas e Baroni

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos