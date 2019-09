Comanda il Tifoso / Top&Flop di Inter-Lazio: duello Acerbi-Caicedo, male Jony

Comanda il Tifoso / Ecco i risultati sul migliore ed il peggior biancoceleste in campo di Inter-Lazio: male Jony

Inter-Lazio / Nonostante un’ottima prima ora di gioco, la Lazio è uscita da San Siro senza alcun punto in tasca. Di fronte all’armata di Simone Inzaghi un’Inter cinica, riuscita ad andare in vantaggio al 22′ con D’Ambrosio, nel momento in cui, invece, i biancocelesti si stavano rendendo più pericolosi. A qualche minuto dal triplice fischio dell’arbitro Maresca, è stato aperto un sondaggio sulla pagina Facebook di LazioNews24 sul migliore ed il peggiore in campo. Per quanto riguarda il ‘Top’, sono stati inseriti Francesco Acerbi, bravo a chiudere su Lukaku, e Felipe Caicedo, che l’allenatore aveva preferito a Ciro Immobile, salvo poi falso uscire dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo. Il duello tra i due si è concluso in pareggio.

IL PEGGIORE – A proposito del ‘Flop’, invece, in lizza c’erano Jony e Lazzari. Se quest’ultimo è parso isolato dalla manovra della squadra capitolina, lo spagnolo ha inevitabili responsabilità sulla rete nerazzurra. Proprio la mancata copertura su D’Ambrosio ha spinto i votanti a votarlo peggior in campo, anche se tanti tifosi hanno aperto forti polemiche su Inzaghi e sulle scelte di formazione. Invece, sull’esterno ex Spal: «Lazzari è irriconoscibile! Non punta mai l’uomo, non fa un cross. Il gol che prendiamo è anche per colpa sua che fa crossare il giocatore dell’Inter».