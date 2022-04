Immobile: «Le cattiverie dette mi hanno fatto male. Sull'Italia...»

Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky, dopo la gara dei biancocelesti contro il Genoa: le sue parole

Ciro Immobile dopo la gara contro il Genoa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, DAZN e Sky ecco le sue parole:

CRITICHE – «Le critiche fanno parte di questo sport, quando si inventano cattiverie non mi piace e mi butto giù. Sono dispiaciuto per il derby e per l’eliminazione dell’Italia ma ho le stesse responsabilità degli altri. Non si può puntare il dito contro nessuno, non esiste un capro espiatorio.»

ADDIO ALL’ITALIA – «Io non mi tiro mai indietro, decido io cosa fare. Sinceramente punto a finire bene il campionato e poi per la Nazionale vediamo»

CLASSIFICA CANNONIERI – «Vlhaovic sta facendo un grande campionato, è difficile quest’anno ma tutti mi mettono nelle condizioni di realizare tanti gol. Il merito va a loro e alla mia famiglia che sono le cose più importanti»

OBIETTIVO QUINTO POSTO – «Il quinto posto sarebbe importante, ci serve un pizzico di continuità dopo le difficoltà iniziali. Stiamo facendo divertire la gente. Con Sarri ottimo rapporto, dedico il gol alla mia famiglia».

Immobile a Dazn

EUROPA – «Ora la classifica si sta facendo interessante. Per centrare l’Europa servono prestazioni come queste. Stiamo crescendo e siamo a un ottimo livello».

RECORD – «Tutto merito dei miei compagni, perché è la squadra lavora per me. Sono contento che questi record rimarranno nella storia. Ne vado fiero. Come festeggerò? Abbiamo già fatto la grigliata in settimana, ma ora qualcosa mi inventerò. Dedico questa tripletta alla mia famigliaPorterò il pallone a mio figlio».

ESULTANZA – «Quando ho fatto il record di reti in Serie A, Akpa Akpro mi aveva pronosticato la doppietta. Oggi lo stesso. Ma dovrò raggiungerlo negli spogliatoi per dirgli che ho fatto addirittura meglio».