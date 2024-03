Cioffi a Dazn: «Vi dico quali sono state le mosse vincenti per battere la Lazio»

Cioffi, il tecnico friulano commenta la partita vinta di questa sera contro la Lazio che rilancia l’Udinese in ottica salvezza

Al termine della partita vinta contro la Lazio, che rilancia l’Udinese riguardo la lotta salvezza, Cioffi rilascia queste dichiarazioni analizzando cosi il match a Dazn.

CIOFFI – «Questa sera ho visto concentrazione, grande spirito di applicazione, gestione della pressione che per una squadra giovane come questa non sono scontate. Sono contento per i ragazzi ma ora bisogna restare con i piedi per terra. In casa abbiamo troppe pressioni ed è difficile sostenerle. Questa vittoria ci permetterà di affrontare la gara che abbiamo con il Torino con meno pressione. La squadra ha sempre dimostrato presenza e anche contro Genoa e Salernitana non ha mai vacillato».