Chiusura Curva Nord: ricorso Lazio per punire i veri colpevoli. Reclamata l’identificazione dei responsabili

La Lazio ha preso le distanze in maniera dura attraverso un comunicato e ieri sera, dopo lunghe riflessioni, ha optato per un ricorso d’urgenza contro la chiusura della Curva Nord. Non si contesta il merito, ma l’afflittività della sanzione. Si chiede di punire i colpevoli, non gli assenti. Non è detto che non ci fossero, tra quei mille, tifosi di tribuna Tevere. Andrebbero identificati dalle forze dell’ordine e dal Lecce, che ha venduto attraverso Viva Ticket i biglietti per l’evento. La Lazio si sente parte lesa e indifesa, quasi impotente. Chiede di essere assistita dalle istituzioni. Per questo motivo, auspica una sanzione afflittiva per il settore ospiti e in occasione delle prossime trasferte. La squalifica colpisce circa settemila tifosi, ben più dei mille di Lecce. Lotito reclama l’identificazione dei responsabili degli ululati verso Banda e Umtiti: individualmente, posto che fosse provata la colpevolezza, rischierebbero un Daspo. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

Come riporta Il Messaggero: su questo verterà il dibattito e a Formello c’è ottimismo: «Perché vogliamo far capire che in quel modo non si risolve il problema, ma si puniscono tutti e nessuno. Esistono gli strumenti per individuare e far pagare solo chi si è macchiato di quel terribile coro, invece di fare di tutta l’erba un fascio. Anche perché poi a rimetterci è solo la Lazio».