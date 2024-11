Cherubini avvisa la Lazio: «Sembra tutto facile, ecco cosa deve fare la squadra fino alla sosta»

Marco Cherubini ha commentato la sfida della Lazio contro il Cagliari: «Devono isolarsi e non credere che sia facile incassare i tre punti»

Marco Cherubini ha commentato sull’edizione capitolina del Corriere della Sera la partita di questa sera della Lazio contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Sembra tutto facile: un Olimpico che è diventato la comoda casa della squadra – 13 punti raccolti sui 15 a disposizione – e un Cagliari messo male in classifica, con una difesa quart’ultima per gol incassati, lascia intendere che quella di stasera sia una pura formalità. Intendiamoci, conoscendo Baroni e il suo metodo di lavoro, la suggestione non s’affaccia minimamente dalle parti di Formello. Tuttavia questa è davvero una prova di maturità per la Lazio, che deve isolarsi e non credere che sia facile incassare i tre punti. Una prova di maturità che deve accompagnare la squadra fino alla sosta con altri due appuntamenti, il Porto in casa giovedì in Europa League e la trasferta di Monza. Manca Tavares squalificato, ma se c’è un aspetto che Baroni ha insegnato a tutti è che questa Lazio sa prescindere dagli uomini scelti e – a tratti – anche dai moduli. Ecco perché non bisogna distrarsi. La zona Champions sembrava un sogno solo due mesi fa. Deve continuare ad essere una certezza anche alle 23 di questa sera».