Champions League, Zenit Lazio: è Dias l’arbitro del match

Champions League, per Zenit-Lazio c’è il fischietto portoghese Dias. Il calcio di inizio è fissato per le 18.55 di mercoledì 4

Non c’è tempo di gioire per la Lazio. La vittoria sul campo del Torino deve essere archiviata in fretta e la testa già proiettata allo Zenit San Pietroburgo, la terza gara di Champions League, del Girone F. A due giorni dalla sfida, è stata resa nota la sestina arbitrale: a dirigere ci sarà Dias, fischietto portoghese.

Arbitro: Artur Dias (POR)

Assistenti: Rui Tavares (POR) – Paulo Soares (POR)

IV uomo: Antonio Emanuel Carvalho Nobre (POR)

V.A.R.: Tiago Martins (POR)

A.V.A.R.: Luis Godinho (POR)