 Cessione Lazio, l'analisi di Petrucci: «Ne sento tante sul discorso cessione. Non credo che Lotito non sappia come muoversi su eventuale cessione»
Cessione Lazio, l'analisi di Petrucci: «Ne sento tante sul discorso cessione. Non credo che Lotito non sappia come muoversi su eventuale cessione»

Cessione Lazio, l’analisi di Petrucci: «Ne sento tante sul discorso cessione. Non credo che Lotito non sappia come muoversi su eventuale cessione»

5 ore ago

Cessione Lazio, l’analisi del giornalista di Sky Matteo Petrucci: «Non credo che Lotito non sappia come muoversi su eventuale cessione»

Il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare le ultime novità legate al mondo biancoceleste.

Nel corso del suo intervento, Petrucci ha affrontato diversi temi di attualità: dalla situazione degli infortunati, che continua a tenere banco tra i tifosi, fino alla curiosità legata all’identità del falconiere incaricato di guidare la nuova aquila, presentata ufficialmente ieri e destinata ad animare lo spettacolo pre-partita allo stadio.

PAROLE «Ne sento tante sul discorso cessione, ma prima di dire è vero o no servono conferme. Sulle ultime dichiarazioni dico che conosco Lotti, ma faccio una riflessione: non credo che Lotito non sappia come muoversi per eventuali discorsi di cessione, non ha bisogno di chiedere consiglio per vendere una società»

