 Lazio, Lotito pensa alla cessione del club biancoceleste? La clamorosa rivelazione, tutti gli aggiornamenti
Lazio, Lotito pensa alla cessione del club biancoceleste? La clamorosa rivelazione, tutti gli aggiornamenti

Lazio, l’effetto Castellanos non si discute: i dati confermano che l’argentino è il motore dell’attacco biancoceleste: i numeri

Lazio, torna a volare l’aquila: il mistero sulla nuova mascotte e la conferma che si tratta di... La rivelazione a sorpresa

Lazio, ricordo indelebile: il 17 novembre 1996 Signori firma una tripletta storica sul campo del Piacenza! Il ricordo del club

Lazio Lecce, la sfida si avvicina! I biancocelesti tornano a giocare all`Olimpico: tutti i numeri in casa contro i salentini

Lazio, Lotito pensa alla cessione del club biancoceleste? La clamorosa rivelazione, tutti gli aggiornamenti

10 ore ago

Lotito

Lazio, Lotito pronto a vendere? La sorprendente indiscrezione scuote il mondo biancoceleste. Le ultimissime notizie

Le voci su una possibile cessione della Lazio continuano a circolare con insistenza, nonostante dalla società arrivino soltanto smentite ufficiali. L’argomento resta caldo e alimenta il dibattito, soprattutto dopo alcune nuove indiscrezioni emerse nelle ultime ore.

A portare elementi inediti è stato Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, intervenuto nel programma Numer1. Le sue rivelazioni hanno sorpreso anche gli ospiti presenti in studio, Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, che hanno ascoltato con attenzione quanto riportato.

Secondo Cruciani, Claudio Lotito avrebbe per la prima volta valutato concretamente l’ipotesi di vendere la Lazio. Il presidente si sarebbe informato con Luca Lotti, consulente dell’Empoli ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sulle procedure necessarie per una cessione. Una mossa che, se confermata, rappresenterebbe un passo significativo verso un possibile cambiamento storico per il club biancoceleste.

