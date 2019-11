Celtic, Lennon punta tutto su Edouard

Lennon si prepara per la Lazio: in campo punta tutto su Edouard, il giocatore sta collezionando numeri impressionanti

Una gara serrata quella del Celtic Park. Nonostante il risultato finale, la Lazio ha messo in campo qualità e creato occasioni: la prestazione dei biancocelesti ha messo in guardia Lennon che si aspetta un’altra partita combattuta. Nei suoi piani, c’è già la formazione da mandare in scena: torna in porta Forster, soprattutto dopo il miracolo su Cataldi; Frimpong, Ajer, Jullien e Elhamed a formare il pacchetto arretrato. Brown e McGregor si divideranno il centrocampo con uno tra Nitcham e Christie; Elyounouusi e Forrest agiranno con Edouard vero pericolo del Celtic che, con 9 gol nelle ultime 4 gare, darà un gran da fare a Vavro.