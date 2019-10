Calciomercato Lazio, in fila per Edouard: la situazione

Calciomercato / Anche la Lazio è interessata a Edouard del Celtic: sulle tracce del calciatore ci sono anche Roma e Napoli

Alla Lazio piace Odsonne Edouard, non è un mistero, ma bisogna fare la fila. Già in estate il d.s. Igli Tare ha mosso i primi passi per una trattativa, in questi mesi sta continuando a seguire il calciatore. L’attaccante francese, secondo quanto riportato dal Daily Record, ha una lunga fila di estimatori. In Italia sono interessate il Napoli e la Roma, con il tecnico Fonseca che ne è letteralmente innamorato; all’estero invece monitorano la situazione Borussia Dortmund e Lione. Il club transalpino specialmente potrebbe superare la concorrenza avanzando già da gennaio una super offerta economica, denaro proveniente dalla cessione di Dembelè al Manchester United per 150 milioni di euro. La sensazione è quella che si possa scatenare un’asta, con la Lazio tra le società in prima fila. Per ora è possibile solo ammirare da vicino Edouard nelle prossime sfide di Europa League contro il Celtic.