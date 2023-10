Celtic-Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Celtic-Lazio, archiviata la partita con il Milan i biancocelesti devono riscattarsi con il Celtic di Rodgers: ecco dove seguire la sfida

L’imperativo per la Lazio è dimenticare il match con il Milan e proiettarsi alla sfida di Champions contro il Celtic. La gara di Glasgow inizierà alle ore 21, e sarà trasmessa su Sky Sport, nei canali dedicati, o in streaming su NOW, Sky Go e Mediaset Infinity.

