Ciro Immobile e Jessica hanno fatto una sorpresa ad una ragazza di nome Elena a C’è Posta per Te: le parole della moglie del biancoceleste

Nella puntata di C’è Posta per Te di sabato 6 febbraio, Ciro Immobile e Jessica Melena sono stati ospiti per fare una sorpresa ad una ragazza, Elena. Le parole della moglie del biancoceleste sui social.

«È sempre un’emozione indescrivibile entrare in questo studio. Grazie a tutti per i bellissimi messaggi. Grazie Maria e grazie C’è posta per te» ha scritto la moglie dell’attaccante biancoceleste.